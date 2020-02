Maailmaarvutit loov geenius: Ethereumi looja Vitalik Buterin

Kuid Ethereumi looja Vitalik Buterin on püsinud vankumatult oma missioonil luua maailmaarvuti. Ethereumi projekt avalikustati 2013. aastal ning sellest ajast saadik on ta alati kõnelenud detsentraliseeritud võrgustike võimalusest tuua maailma rohkem demokraatiat.

Buterin sündis 31. jaanuaril 1991 ning elas esimesed kuus aastat Venemaal Kolomna linnas. Seejärel kolis tema pere Kanadasse. Buterinil läks koolis hästi ning õpetajad märkasid erilist annet just teaduste ja matemaatika valdkonnas. Ta läks ülikooli, kuid katkestas peale esimest aastat, sest tema kirg plokiahela tehnoloogia vastu ei lubanud õpingute lõpuni oodata.

2011. aastast alates oli Buterin Bitcoini kommuuni aktiivne liige ning tema oli ka üks Bitcoin Magazine’i loojatest. Samal ajal käis ta korduvalt välja idee luua paindlikum versioon Bitcoini võrgustikust, mis võimaldaks uut tehnoloogiat ka teistel elualadel kasutada. Kuna tema ideed ei võetud omaks otsustas ta luua omaenda plokiahela, mis võimaldaks ka lepingute sõlmimist.

Aja jooksul on Ethereumi projekt mõndade hinnagul oma teelt vahel kõrvale kaldunud ja nii asjatundjad kui huvilised teavad, et nende tiim on rohkem keskendunud võrgustiku uuendamisele kui digivaluuta väärtuste stabiliseerimisele. Mõne jaoks on see halb näitaja, kuid krüptoraha tõelised toetajad on kindlad, et just see tagab pikemas perspektiivis projekti edukuse.