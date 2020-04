Maksupõgenik ja krüptoinvestor John McAfee avalikustas uue digirahaprojekti

McAfee sai kuulsaks 1990. aastate alguses, kui lõi maailma esimese koduarvutitele mõeldud viirusetõrjeprogrammi. Lisaks sellele on ta avalikult öelnud, et peab maksusüsteemi ebaseaduslikuks ning on viimase 10 aasta jooksul täielikult keeldunud maksude maksmisest. Ta väidab, et ta on seetõttu ka USA-s tagaotsitav.

McAfee on pikalt krüptorahade ideed toetanud, samas on tema käitumine tekitanud palju vastuolusid. 2018. aastast on John McAfee avalikult vastu võtnud üle 100 000 dollari suuruseid summasid, et oma Twitteri kontol erinevaid krüptorahasid reklaamida.

Vice’i ajakirjanikud uurisid tema tegevust ning leidsid, et tema postitused tõstsid lühiajaliselt reklaamitavate krüptovaluutade hinda 50% kuni 350%. 2019. aasta augustis sattus ta vaidlustesse Lõuna-Hiina Zombide Uurimiskeskusega (SCZRC), kes lõid Zombie Coini. Väidetavalt maksid nad McAfeele 4,5 miljonit dollarit, et ta kirjutaks valmis nende arengukava ja teeks neile reklaami. Pärast raha maksmist otsustas McAfee ümber ja keeldus projektiga tegelemast, mistõttu ähvardati teda 100 miljoni dollari suuruse kahjunõudega.

Pärast seda avaldas McAfee ühe digižetooni nimega “Epstein Did Not Kill Himself”, mille nimi väidab, et kuulus Ameerika finantsguru ja seksuaalkurjategija Jeffrey Epstein ei sooritanud enestappu. Sel valuutal puudub küll reaalne väärtus, kuid nii see žetoon kui tema uus projekt “Ghost” on tema enda loodud krüptovahetusplatvormil kasutusel ja saadaval.