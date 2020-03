Mida ütlevad finantsnõustajad Bitcoini kohta?

Kasvav mure koroonaviiruse pärast ning Saudi Araabia ja Venemaa võistlemine naftaturul on nii aktsiate kui digivaluutade hinda langetanud. Morgan Creek Digitali kaaslooja Anthony Pompliano palus sotsiaalmeedias oma jälgijatel jagada nende finantsnõustajate hiljutisi nõuandeid. Investeerimislegend ja pankur Baron Rothschild on alati soovitanud languse ajal osta. Tema kuulus ütlus oli: “Kui tänavatel on verd, ostke!”

Mitmed nõustajad soovitavad praegu just seda teha. Kommentaaride hulgas ütlesid paljud, et on aeg langusele reageerida ning praegu on võimalus nii aktsiaid kui krüptovaluutasid soodsalt osta. Teised soovitavad ebakindlal ajal eelistada traditsioonilisi stabiilseid varaklasse ning aktsiaid, mis pakuvad suuremaid dividende.

Paljud väidavad, et Bitcoini hind on 2020. aastal hakanud jäljendama aktsiaturu liikumist ning praegune paanika on ka krüptoraha hinda langetama hakanud. Bitcoin – kunagi narkokaubanduse kaudu kurikuulsaks saanud digitaalne raha on viimasel ajal jõudnud paljude finantsnõustajate esisoovituste hulka ning ka inveseerimisfirmad on hakanud digivaluutasid oma portfelli kaasama. Mtimed Pomplianole edastatud soovitused sisaldasid selget sõnumit hakata oma aktsiaid maha müüma ning suunata vaba raha kulda ja Bitcoini.