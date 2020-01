Miljardär Tim Draper: “Kui oled millenniumilaps, osta Bitcoini!”

Draper ütles toimunud vestlusel, et Bitcoin on eriti oluline inimestele, kes soovivad pensionipõlveks piisavalt raha säästa. Tema väitel on traditsiooniline pangandussüsteem ajast maha jäänud. Ta võrdles seda päranduseks saadud vana autoga, mis pole veel piisavalt vana, et omada uunikumile omast väärtust.

Ta lisas, et praegune rahapoliitika on loonud keerulise olukorra. Noortel on lihtne võtta laenu, kuid nende praegused palgad ei võimalda seda tegelikult tagasi maksta. See on keeruline, sest sunnib inimesi ostmise asemel olema eluaegsed rentijad.

Draper soovitab inimestel liituda uue mudeliga, mida võimaldavad krüptovaluutad. Erinevalt traditsioonilisest valuutast, ei ole “uus raha” igal sammul maksustatud ja reguleeritud. Tema arvates on tänaseks selge, et inimesed, kes hoolivad oma pikaajalisest finantstulevikust, peaksid krüptosse investeerimist kaaluma.

Paljud usuvad, et Bitcoin on lahendus tänapäeva võlgadest finantseeritud rahamudelile. Traditsiooniliste valuutade väärtus langeb pidevalt, kuna raha prinditakse juurde. Selleks, et Bitcoin saaks neid probleeme ülemaailmselt lahendada, peaksid müüjad hakkama oma hindu määrama kohaliku valuuta asemel digirahades. Kui hinnad pannakse paika praeguste valuutasüsteemide järgi, jääb inflatsiooni mõju siiski alles.