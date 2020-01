Mis juhtub pärast bitcoin’i pooldumist?

Järgmist bitcoin’ide kaevandamise määra pooldumist on oodata juba maikuus. Inflatsioon langeb ja uute müntide kaevandamine muutub raskemaks.

Pooldumine toimub iga nelja aasta tagant ja kui praeguste reeglite kohaselt saab iga ploki kaevandaja 12,5 bitcoin’i, siis pärast pooldumist ainult 6,25 bitcoin’i. Arvestuslik inflatsioon aasta lõikes langeb 3,7% pealt 1,8% tasemele.

Mõned analüütikud on ennustanud plahvatuslikku hinnatõusu just pooldumise ajal või vahetult pärast pooldumist. Kui vaadata eelnevaid pooldumisi ja pikemat perspektiivi, siis ajalooliselt pole pooldumise ajal hinnaga väga midagi juhtunud. Pigem on hinnatõus tulnud mõnda aega hiljem, pärast pooldumist.

Esimene pooldumine toimus 28. novembril 2012 ja hind oli umbes 12 dollarit. Hind tegi uue tipu 1000 dollari juures umbes aasta hiljem ja selle tõusmisega läks palju rohkem aega kui paar kuud. Tippu jõudmiseks kulus 369 päeva.

Teine pooldumine toimus 6. juulil 2016 ja sellel hetkel oli hind umbes 650 dollarit. Hind tõusis üle 1000 dollari alles 2017. aasta alguses, kuid pärast seda suudeti see väga kõrgele liigutada ja sama aasta detsembriks jõudis hind 20 000 dollari tasemele. Tippu jõudmiseks läks aega 526 päeva.

Ajalooliste näidete põhjal on bitcoin’ide ostmine pärast eelmiseid pooldumisi olnud väga tulus. Praegu on ringluses üle 18 miljoni bitcoin’i, mis teeb 85% kogu hulgast. Kui võrrelda eelmiste pooldumiste mõju kogu ringlevale hulgale, siis seoses praeguse olukorraga ei pruugi selle pooldumise mõju nii suur olla. Samuti tuleb meeles pidada, et ajalugu ei korda ennast lõpmatuseni ja enne igat investeerimisotsust tuleb teha põhjalik analüüs.

Tähelepanu! Tegemist on finantsteenusega. Enne lepingu sõlmimist tutvuge finantsteenuse tingimustega ja vajaduse korral konsulteerige meie spetsialistidega.