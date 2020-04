Mis juhtuks kui Amazoni tegevjuht ostaks ära kogu Bitcoini varu?

Jeff Bezoze varade koguväärtus on umbes 140 miljardit dollarit, seega teoorias oleks tal võimalik seda teha. Krüptokaevandusfirma Genesis Mining juhataja Philip Salter ütles, et juhul kui ta üritaks krüptovahetusplatvormidel müüdavat digivaluutad kokku osta, tõstaks see hinna enneolematult kõrgele.

Bitcoini varu on väga kindlalt piiratud. Hetkel on väidetavalt maailmas küll 18 339 687 Bitcoini, kuid osa sellest on kindlasti jäädavalt kadunud. Paljud varased kaevandajad ja nalja pärast suures koguses digivaluutat ostnud inimesed on oma varud ära kaotanud. Paljud Bitcoinid, mis on ligipääsetavad, ei ole aastaid omanikku vahetanud ning seega on reaalselt ringluses ainult väike osa koguvarust.

Salter ütles, et on raske täpselt aimata, kui suur osa Bitcoini koguvarust hetkel ostetav oleks ning mis hinnaga investorid ka päriselt müüa tahaks. Tema sõnul ei õnnestuks krüptovahetusplatvormide kaudu eriti suurt protsenti koguvarust omandada, sest inimesed lõpetaksid lihtsalt müümise. Kui Bezos hakkaks igal pool ostusignaale saatma, tõuseks hind. Seejärel loodaksid inimesed, et tõus jätkub ning ei oleks enam müümisest huvitatud.

Alternatiivse meetodina pakkus Salter, et Bezos võiks osta inimeste ja kaevandajate käest otse. See võimaldaks koguda üsna suure varu enne kui krüptovahetusplatvormide turg muutust märkaks ja hind tõusma hakkaks.

Hetkel maksab Bitcoin 7096 dollarit ning kogu Bitcoini varu turuväärtus on veidi üle 130 miljardi dollari. Seega Jeff Bezos saaks teoreetiliselt praegu kõik maailma krüptovaluuta kokku osta ning tal jääks veel umbes 10 miljardit dollarit üle.