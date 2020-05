Mis juhtus krüptoturuga pärast Bitcoini pooldumist?

Bitcoini pooldumine toimub iga 4 aasta tagant. Kuna Bitcoini võrgustik sõltub aktiivsete kaevandajate olemasolust, siis oli vaja luua süsteem, mis teeb kaevandamise aina raskemaks. Sel viisil saab olla kindel, et krüptoraha ei saa kunagi “lõpuni kaevandatud” ning võrk toimib ka pika aja pärast. Iga kord, kui krüptoraha pooldub, vähenevad kaevandamisest saadavad tulud poole võrra. Kui varem said kaevandajad ühe “ploki” lahendamisel tasuks 12,5 Bitcoini, siis nüüd on sama lahendamise tasu ainult 6,25 Bitcoini.

Kuigi paljud ootasid pooldumise hetkel suurt hinnatõusu, jäi krüptoraha hind paigale. See kinnitab ekspertide arvamust, kes väitsid, et tänu investorite kasvanud teadlikkusele oli hinnatõus juba selleks hetkeks ära toimunud. Twitteri ja Google’i statistika näitab, et pooldumine on Bitcoinile toonud rekordiliselt palju tähelepanu. Krüptovahetusplatvormidega liitujate arv kasvas samuti märkimisväärselt.

Kas Bitcoini hind hakkab nüüd tõusma või langema? Ekspertide arvamus jaguneb kaheks. Krüptovaluuta hind taastus koroonaviirusega seotud langusest üllatavalt kiirelt. Samas langes Bitcoini hind päev enne pooldumist ligi 20%. Mõned eksperdid on kindlad, et krüptoraha hind tõuseb nüüd 15 000 dollari peale. Teised jällegi usuvad, et pooldumisega seotud meediakajastus on tekitanud hinnamulli ning Bitcoini hind langeb varsti 6000 dollari peale.