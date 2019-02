Mis on ICO? Esialgse müntide pakkumise selgitus

Esialgne müntide pakkumine (inglise k. Initial Coin Offering ehk ICO) on ühisrahastusel põhinev strateegia, kus plokiahela meeskond müüb enda projekti aluseks olevat krüptovaluutat raha eest, mida nad vajavad platvormi loomiseks. Üldiselt koosnevad need fondid bitcoin’ist, ethereum’ist või mõlemast.

Mida see ICO siis endast kujutab? Vaatamegi põhjalikumalt seda tehnoloogilist läbimurret ning seda, kuidas selline ühisrahastus on täiesti uus viis raha kogumiseks. Järgnev artikkel sisaldab:

ICO ajalugu

Kuidas ICO töötab?

ICO vs. IPO: Kas esialgne müntide pakkumine on legaalne?

ICO tulevik

ICO Ajalugu

ICO’de rambivalgus sai alguse 2017. aastal, neid saatis meeletu edu ning järsku tundus, et iga meeskond, kes tegeleb krüptovaluutadega võib kergesti koguda vähemalt sada tuhat dollarit. ICO’d andsid uutele idufirmadele võimaluse koguda märkimisväärse kapitali, ilma, et nad oleksid pidanud tegelema mõnikord halastamatute riskikapitaliettevõtetega.

Top viis ICO't läbi aegade. Kuvatõmmis

Kuigi ICO’d said alguse 2017. aastal olid nad olemas juba neli aastat varem. Esimene ICO toimus 2013. aasta keskel, kui Mastercoin kogus kokku umbes pool miljonit bitcoinides. Kuid alles Ethereumi tulekuga hakkas plokiahela kogukond ICO’sid märkama. Ethereum ja selle skriptikeel Solidity lahendasid paljud esialgsed probleemid, mis esinesid Bitcoinil seoses nutilepingute ja detsentraliseeritud rakenduste (inglise k. Decentralized App ehk Dapp) arendamisega. 2014. aasta septembris kogus Ethereumi meeskond enda projekti ICO abil umbes 18,4 miljonit dollarit.

Kuidas ICO töötab?

Enamik, kui mitte kõik, müntide esmapakkujad kasutavad teatud tüüpi nutilepingute platvorme. Need võrgud erinevad üksteisest oma arhitektuuri, tugevuste ja kasutusjuhtude poolest, kuid suurimaks ühiseks tunnuseks on detsentraliseeritud plokiahel ning võimalus luua mis tahes nutilepinguid. Populaarsed näited on EOS, Tron ja NEO. Vaieldamatult on kõige populaarsem ICO platvorm Ethereum.

ERC20 standard

Enamik märke ehk token’eid, mille ICO luuakse Ethereumi võrgus, järgivad ERC20 standardit. See standard kirjeldab tõhusalt programmeerimise reegleid, mida peavad järgima kõik ERC20 token’id. See sisaldab kuute esmast token’i funktsiooni:

Toetus

Kinnitus

Tasakaal (otsetõlge terminist BalanceOf)

Kogupakkumine (otsetõlge terminist TotalSupply)

Ülekanne

Ülekande päritolu (otsetõlge terminist TransferFrom)

Need kuus funktsiooni võimaldavad saada kogu token’ite koguse, konto saldo, edastatada token’eid ja kinnitada need raha vormis. Kuna need funktsioonid on standardid, teavad arendajad mida oodata töötades mis tahes ERC20 token’iga. Nüüd tagasi ICO’de juurde…

Nutilepingud on ICO selgroog. Avatud lähtekoodiga programmeerimine tagab, et projekt saab kätte sinu panustatud bitcoini või eeteri ja sina saad vastutasuks projekti krüptoraha ning mõnel juhul isegi oma investeeringu tagasi kui projekt ei saavuta oma minimaalset vahendite kogumise eesmärki. Nutilepingud täidavad kõik need ülesanded automaatselt ja ilma vahendajata.

ICO vs IPO: Kas esialgne müntide pakkumine on legaalne?

Siinkohal esinevad mõned paralleelid esmaste müntide pakkumise (ICO) ja aktsiate esmase avaliku pakkumise (inglise k. Initial Public Offering ehk IPO) vahel. Mõlema puhul antakse summa raha selle eest, mis näib olevat ettevõtte/projekti osalus. See eeldus on siiski ohtlik, sest nende kahe vahel on mõned kriitilised erinevused:

Aktsiate esmane pakkumine (IPO)

Tsentraliseeritud

Reguleeritud

Investorite kaitse

Saad aktsiaid/omakapitali

Esialgne müntide pakkumine (ICO)

Detsentraliseeritud (kui projekt põhineb vastaval plokiahelal)

Vähe või üldse mitte reguleeritud

Investorite kaitse on senini puudunud

Saad märke ehk token’eid

ICO’del on küll mõningaid eeliseid võrreldes traditsiooniliste IPO’dega (detsentraliseeritus, bürokraatia puudumine), kuid neil on ka suurem risk. Hetkeseisuga ei saa väga midagi teha, et peatada krüptomeeskonda su rahaga ära jooksmast kui nende ICO on lõppenud. Mitmed projektid on seda juba edukalt teinud.

Lisarisk on investeeringu eest saadud token’id omakapitali asemel. Seega on võimalus, et kuigi sinu token’i taga olev ettevõte on edukas, võivad sinu poolt hoitavad token’id olla väärtusetud, jättes sind täbarasse olukorda.

Kas need on legaalsed?



Mõnes maailma riigis on krüptovaluutad ning ICO-d kuulutatud ebaseaduslikeks. Šveits ja Malta on võtnud õigusaktide suhtes progressiivsema lähenemisviisi ning Ameerika Ühendriigid on alles regulatiivseid lahendusi välja töötamas. Sellegipoolest puudub maailma mastaabis enamustes riikides otsene regulatsioon ICO-de ja krüptovaluutade suhtes. Eestis praeguseks registreeritud 265 ICO’t ja nende kogusumma ulatub 800 miljoni euro väärtuseni.

ICO Tulevik

Olgugi, et nende regulatiivne maastik on ebakindel, on selge, et esialgsed müntide pakkumised või mõned alternatiivid on siin selleks, et jääda. Isegi 2018. aasta karuturul oli üle 1250 ICO, mis kogusid 7,85 miljardit dollarit – üle miljardi rohkem kui 2017. aastal.

Läbi token’ite raha kogumine hakkab üha enam segunema traditsiooniliste meetoditega. Suurema likviidsuse, 24/7 kauplemise ja vahendajate likvideerimisega näib, et token’itega tulevik koos ICO’dega on siin selleks, et jääda.

Silvia-Kairet Põld

Vigil Capital