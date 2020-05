Mis on saanud kuulsast Bitcoini pitsarahast?

Eile 10 aastat tagasi tehti Bitcoiniga esimene dokumenteeritud ost. 22. mail 2010 maksis programmeerija Lazlo Hanyecz kahe pizza eest 10 000 Bitcoini. Sel hetkel oli tehingu koguväärtuseks 41 dollarit. Tänaseks on see väärt 92,5 miljonit dollarit.

Tehinguid jälgides on näha, et see raha on jagunenud paljude rahakottide vahel. Paljud neist müüdi maha krüptovahetusplatvormil BTC-e, mida enam ei eksisteeri. 5,79% pitsa eest makstud 10 000 Bitcoinist jõudis aga ühte maailma suurimasse krüptorahakotti. Selle koguväärtuseks on tänaseks üle 5 miljoni dollari ning need 579 Bitcoini asuvad nüüd suuruselt 12. krüptorahakotis.

Pole teada, kes seda rahakotti omab, kuid tema kokkuostetud digirahad on nüüdseks väärt üle 500 miljoni dollari. Tõenäoliselt on tegemist kellegagi, kes on Bitcoini maailmas aktiivne ja väga hästi tuntud. Rahakotis toimunud tehingute järgi võib olla üsna kindel, et tegemist pole krüptovahetusplatvormi või muu kommertsliku asutusega. On põnev, et see inimene on siiani edukalt oma anonüümsuse säilitanud.