Mis saab Bitcoinist, kui koroonaviiruse pandeemia on läbi?

Tema sõnul võib maailm pärast kriisi liikuda kahes suunas. Üks võimalus on, et majandust tabab kohutav langus. See omakorda paneb inimesi pöörduma ellujäämise kindlustamiseks autoritaarse režiimi poole. Sellises olukorras saaksid valitsused väga palju võimu ning tõenäoliselt vähendaksid nad ka inimeste finantsvabadust. Võimalik, et ametivõimud prooviksid siis krüptovaluutadest üldse vabaneda, et inimesed ei saaks salaja kehtestatud piiranguid eirata. Jeffries usub, et Bitcoin ei suudaks sellist stsenaariumi üle elada. Sellises maailmas kaotaks krüptoraha lihtsalt oma väärtuse.

Teine võimalus on, et praegune ülemaailmne kriis hoopis soosib ja kiirendab innovaatilisust ja uute ideede vastuvõttu. See omakorda survestaks krüptotehnoloogiat looma veelgi terviklikum ökosüsteem, mis oleks ühendatud nii teenuste kui kaubandusega palju laiemas mõttes kui täna. Sellisel juhul saaks krüptovaluutadest midagi palju enamat kui raha.

Jeffries ei usu, et Bitcoinist saab digitaalne kuld ehk turvaline koht, kus oma raha hoiustada. Küll aga tunneb ta, et Bitcoin on suurepärane esimene näide ideedest, mida on võimalik krüptotehnoloogia abil ellu viia. Tema sõnul tõestab Bitcoin, et on võimalik luua detsentaliseeritud süsteem, kus osalejad saavad jõuda üksmeelele ilma keskse kontrollorgani olemasoluta.