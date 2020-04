Nafta hinna miinusesse langemine ei suutnud Bitcoini raputada

Firma West Texas Intermediate nafta futuuride hind langes esmaspäeva jooksul rohkem kui 100%. Oma kõige madalamal hetkel oli hinnaks -37,53 dollarit. Sellist olukorda pole kunagi varem juhtunud.

OPEC ja Venemaa otsustasid vähem kui kuu aega tagasi naftahindade pärast võistlemise lõpetada ning leppisid kokku jätkusuutlikes tootmislimiitides. Tundub, et see kokkulepe ei tekitanud turul siiski soovitud kindlustunnet. Toimunud langus näitab, et hoolimata aktsiaturu kiirest taastumisest on maailma majandus endiselt väga õrnas seisus. Samuti annab juhtunu aimu sellest, kui palju on koroonaviirus tegelikult maailma majandust mõjutanud. Enamik postiteenustest, lennuki- ja laevaliiklusest ning ehitusprojektidest on peatunud ning see on drastiliselt vähendanud vajadust nafta järele.

Toimunud languse ajal langes ka Bitcoini hind, kuid kõigest 4,23%. Bitcoini hind on niigi väga kõikuv ning see, et krüptovaluuta hind nii vähe toimunule reageeris, vallandas sotsiaalmeedias postituste laviini, kus kritiseeriti keskpankade ja valitsuste praegust poliitikat ja vastandati seda Bitcoinile.

Ameerika Föderaalreserv prindib alati vajadusel raha juurde ning see kõigutab majanduse stabiilsust. Samuti soovitasid nad naftariikidel, hoolimata nõudluse puudumisest, nafta kaevandamist samas mahus jätkata. Bitcoini hulk on seevastu kindlaks määratud ning seda ei saa keegi muuta - see pakub ilmselt krüptovaluutale aja jooksul märkimisväärse eelise tavavaluutade ees.