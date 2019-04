Nelja olümpiakulla võitja Serena Williams investeeris Coinbase’i

Tema loodud firma ametlik koduleht ütleb, et nende investeerimisportfelli koguväärtuseks on üle 12 miljardi dollari. Fond keskendub eelkõige uutele, alles arenevatele firmadele ning julgustab neid kõiki omavahel koostööd tegema ja ühiselt uusi võimalusi looma.

Serena Williams on olümpiamängudel võitnud 4 kuldmedalit ja Naiste Tenniseassotsiatsioon on kaheksal korral tunnistanud ta maailma parimaks mängijaks. Eelmise aasta augustis pakuti tal olevat umbes 180 miljonit dollarit puhasvara.

Krüptovaluutade ja plokiahela tehnoloogiaga tegelevad idufirmad on investorite jaoks aina atraktiivsemaks muutumas ning arvatakse, et käesoleval aastal hakkavad riskikapitali fondid aina rohkem oma raha just sinna suunama.

Samuti avaldas IDC Government Insights, et USA valitsus tõstab järjest plokiahela tehnoloogia arendamisele suunatud eelarvet. Aastaks 2022 arvatakse see olevat juba 123 miljonit dollarit, mis on enam kui 10 korda rohkem kui aastal 2017.