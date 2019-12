Nike patendeeris süsteemi, mis ühendab jalanõud Ethereumi plokiahelaga

Patendeeritud tehnoloogiat kasutatakse jalanõude müügil, et veenduda iga paari autentsuses. Juhul, kui inimene ostab jalanõu, “vabastatakse” selle paariga vastav žetoon ehk 10 kohaline kood. Kui ostja peaks oma jalanõud tulevikus edasi müüma, siis on võimalik ka plokiahelas olev kood uuele omanikule edasi anda.

Nike vihjas, et tegemist on ka uue müügistrateegiaga. Tänu uuele tehnoloogiale on võimalik täpselt jälgida, palju käesolevaid jalanõusid turul on. Nii on võimalik tõestada, et mõned paarid on väga haruldased ning seeläbi neid kallimalt müüa.

Uus tehnoloogia saab endale ka sellele pühendatud mobiilirakenduse, mille abil on väga lihtne jalanõude sertifikaate jälgida ja müües edasi anda. Lisaks sellele on rakenduse eesmärgiks panna inimesed rohkem brändiga suhestuma.

Plokiahela tehnoloogia on aina terviklikumaks muutumas ning see paneb suurfirmasid otsima loomingulisi viiise, kuidas seda rakendada. Ühe huvitava lisafunktsioonina on inimestel võimalik erinevaid digitaalseid jalanõusid koguda ning neid oma digirahakottides ristata. Ristatud jalanõud saab soovi korral lasta Nike’l endale päriselt eritellimusena valmistada.