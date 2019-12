Nordea pank keelas oma töötajatel krüptovaluutadega kauplemise

See otsus sai esialgu tehtud 2018. aastal, kuid kaevati seejärel edasi, sest see sekkub töötajate isiklikku ellu. Pank väitis, et krüptovaluutadega kaubeldes võivad nende töötajad tahtmatult sattuda ebaeetilistesse või kuritegelikesse tegevustesse ning see omakorda võib kahjustada panga mainet.

Põhjamaade Plokiahela Assotsiatsiooni finantsjuhataja Jacob Pouncey ütles, et see otsus lubab suurkorporatsioonil otsustada inimeste isikliku elu üle ning rikub nende vabadust.

Jurist Daniel Cuypers kommenteeris, et töötajate soetatud Bitcoin võib olla teenitud illegaalsete tegevuste või maksude vältimise kaudu ning panga sõnul omavad digivaluutad selles osas palju suuremat riski kui traditsiooniline raha. Mõnel juhul on võimalik töötaja tegude eest pank vastutusele võtta. Kuna krüptorahadega kauplemine on vähem reguleeritud, võib inimene enda teadmata teha midagi ebaseaduslikku.

Pouncey nõustus, et panga jutus on tõde, kuid samal ajal võiks siis keelata iga teise tegevuse, mis võib viia ebaseadusliku käitumiseni, sealhulgas joomise, nahast riided, hasartmängud või tavavaluutas ostude tegemise.

Nordea panka kahtlustati hiljuti rahapesus. Juunist alates on uuritud sadade miljonite eurode väärtuses kahtlaste rahade liikumist. Ilmselt on paljud nende töötajatest oma igapäevaülesandeid täites olnud samuti enda teadmata osa kuritegevusest.

Neil on küll tehniliselt õigus oma inimesi keelata, kuid kogu personalil, sealhulgas koristajatel ja kohvikutöötajatel krüptovaluutadega kauplemine keelata tundub liig. Võimalus, et see pangale reaalseid probleeme toob, on üliväike. Mõned eksperdid leiavad, et see on nende viis oma praegustelt probleemidelt tähelepanu eemale juhtida.