Petis varastas võltskrüptokaevandusega üle 3,5 miljoni dollari

Komisjon esitas 8. jaanuaril süüdistuse Donalt Blakstadi vastu, kes oli loonud näilise krüptokaevandusorganisatsiooni “Energy Sources International Corporation” (ESI) ja autovaruosadega tegeleva firma “Xact Holdings Corporation”.

Blakstad kogus väidetavalt 14 investorilt kokku 3,54 miljonit dollarit. Ta väitis, et omab kolme firmat ning müüs nende firmade osakuid. Investorite ligimeelitamiseks esitas ta valelubadusi ning võltsis dokumente.

See pole tema esimene sarnane kuritegu. 2019. aastal pakkus Blakstad firma Illumina inc. sekretärile Martha Patricia Bustosele altkäemaksu, et pääseda ligi salastatud infole. Sellest tulenevalt süüdistati teda firma siseinfo kasutamises, et sellest aktsiaturul kasu saada.

Sel korral oli süüdistatav lubanud investorite raha eest neile osta osaluse oma nimetatud firmades, kuid raha ei jõudnud kunagi lubatud kohta. Selle asemel ostis ta endale osa ühest ööklubist, auto ja veel mõned asjad.