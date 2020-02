Pikaajaline investor: “Bitcoin pole enam sama mis varem”

Finman ütles oma intervjuus, et esialgu ühendas kõiki Bitcoiniga seotud inimesi tugev missiooni- ja kommuunitunne. Kõik tundsid, et tegemist on maailmas revolutsiooni algatava tehnoloogiaga, ja panustasid ühiselt selle arengusse. Tema jaoks olid need ühed tema elu ilusaimad hetked.

Finman investeeris 2011. aastal Bitcoini 1000 dollarit. Ta oli sel ajal 12-aastane ning sai 18-aastaselt miljonäriks.

Tema sõnul on Bitcoini alguspäevade atmosfäär tänaseks kadunud. Uue tehnoloogia arendamisega seotud inimesed kas ei suhtle omavahel või ei saa enam läbi. On tunda konkurentsi ja vaenulikkust. Finman on üritanud inimesi kokku viia, et probleemile lahendus leida, kuid pole enda arvates suutnud seda teha.

Paljud avaliku arvamuse liidrid usuvad, et Bitcoin maksab ühel päeval 100 000 dollarit. Finman usub, et see number võiks jõuda isegi miljoni dollarini, kuid seda ainult juhul, kui kogu kommuun suudab end kokku võtta ja jääda truuks oma esialgsetele põhimõtetele.

Erik Finmani arvamus on väga tõsiseltvõetav. Ta on olnud krüptoraha arenguga pikalt seotud. Kuigi ta võis kunagi sellesse siseneda lapsikust huvist, on tänaseks Bitcoin tema elus väga olulisel kohal. Ta tunneb seda tehnoloogiat süvitsi ja hoolib uue tehnoloogia tulevikust.