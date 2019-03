Plokiahel moetööstuses

Vaadates moetööstust näeme, et seal kasutatakse endiselt vanu ärimudeleid. Sildid ja märgistused on harva standardiseeritud, tarneahelad on pikad ja keerulised ning intellektuaalomandi õiguste kehtestamine on paras väljakutse. Seega ei tohiks alahinnata toote elutsükli tähtsust.

Paljud leiavad, et plokiahela tehnoloogia rakendamine võib aidata lahendada mitmeid tööstusharu probleeme. Uurimegi lähemalt milliseid täpsemalt ja vaatame kus võib plokiahelast kasu olla, kuid toome välja ka mitmed piirangud.

Kus on plokiahelast abi?

Paljud inimesed on naiivselt näinud plokiahelat justkui imerohuna olemasolevatele äriküsimustele. Coincentrali sõnul on see väide tõest kaugel. Siiski leidub isegi sellises killustatud tööstuses nagu mood, reaalseid rakendusi plokiahela jaoks.

Tarneahela juhtimine



Juba mitu aastat on arutletud plokiahela rakendamise üle tarneahelas. Projektid nagu VeChain ja Waltonchain on näidanud selle kasutust. Võttes arvesse keerulisi ja tasakaalustamata tarneahelaid mis praegu tööstuses domineerivad, mõistame, miks nähakse plokiahela integreerimise taga efektiivsust. Plokiahel vähendab keerukust, suurendab läbipaistvust ja vähendab jäätmeid.

Üks peamisi tarneahela probleeme tööstuses on siltide standardiseerimise puudumine. See muudab toodete jälgimise väga keeruliseks. Sellele lisaks on suured väljakutsed võltsitud toodetega ja raskused tarneaja hindamisel. Üks lahendustest on luua plokiahelas tehing iga kord, kui kaup või toode liigub ühest punktist teise ning see aitab toodet jälgida ja auditeerida. Oluline punkt on, et pärast andmete sisestamist plokiahelasse ei saa seda muuta. See muutumatus kaitseb tarneahelas erinevate ettevõtete vahel toimuvate pettuste eest. Ühtlasi on see suurepärane võimalus eemaldada vajadus neil üksteist usaldada.

Loomulikult ei ole see sama lihtne kui lihtsalt plokiahela kasutamine. Seal peab olema võimalus toodete täpseks kontrollimiseks tegelikus elus. Üks viis selle saavutamiseks on raadiosagedustuvastus (inglise k. Radio-frequency identification ehk RFID). Audiitorid kasutavad seda tehnoloogiat toote füüsiliseks kontrollimiseks ja seejärel salvestab plokiahel selle tulemuse.

Kulude vähendamine



Kulude vähendamine on ilmselge ja kergesti rakendatav teostus plokiahela tehnoloogia kasutamiseks moetööstuses. Arvestades paljude kaubamärkide tarneahelate ülemaailmset ja keerulist süsteemi, võib maksekulude vähendamine säästa igal aastal tohutult palju raha. Kuna paljud toorained valmistatakse ja töödeldakse arengumaades nagu Aafrika, Kagu-Aasia ja Lõuna-Ameerika, võivad maksed olla tavaliselt väga kallid.

Kui moebrändid kasutaksid makse teostamiseks krüptovaluutasid, vähendaksid need oluliselt nende kulutusi. Eriti, kuna makse on pöördumatu, peaks see aitama vähendada maksete tühistamist ja pettusi.

Veel enamgi võib olla võimalik kasutada nutilepinguid kõigi maksete haldamiseks. Näiteks, kui uue toote tarne jõuab tehasest jaemüüja lattu, saab juhtivtöötaja selle sündmuse nutilepingusse sisestada. Nutileping teostab seejärel automaatselt eelnevalt kokkulepitud krüptovaluuta makse tehase omanikele.

Samuti võivad nutilepingud oluliselt vähendada osapoolte vahel nõutavat paberitööd. See omakorda vähendab tarbetuid kulusid ja suurendab tõhusust. Tulemuseks on suurem kasum brändidele ja tarnijatele ning võimalik, et ka madalamad kulud tarbijatele. Olukord, kus võidavad mõlemad osapooled.

Inventuuri haldamine



Inventuur on brändide jaoks kriitilise tähtsusega. Riiete jääk on tavaliselt suurim kulu ja vara, mida moeettevõte omab. Kasumlikkuse säilitamiseks on oluline tagada inventuuri kiire liikumine ja hea maht ilma ülemäärase varuta. See on üks vähem silmnähtavatest plokiahela eelistest moetööstuses. Plokiahela kasutamise põhjuseks on täpsete varude taseme hoidmine juhul, kui pooled üksteist ei usalda. Selline plokiahela integreerimine nõuaks osapoolte vahel standardiseeritud laohoidmismärgistust. Sarnaselt tarneahela juhtimisega on plokiahelat vaja kasutada koos füüsilise kontrollimise ehk raadiosagedustuvastusega.

Intellektuaalomandi ja litsentsitasude kaitse



Disainerid kaotavad sageli suure osa oma intellektuaalomandist (inglise k. Intellectual property ehk IP) ja sellega seotud litsentsitasudest. Moe väärtus sõltub nende inimeste loovusest, kuid liiga sageli ei saa nad osa kasumist, mis on neile ette nähtud. IP-õigusi oleks võimalik lisada samadele dokumentidele, mida salvestatakse tarneahela ja inventuuriandmetega plokiahelas. Kõik, mida selleks on teha tuleb on märkida ja salvestada allkirjastatud juriidiline dokument, mis käsitleb intellektuaalomandi õigusi ahelas.

Lisaks sellele, kui tooted on saadetud suurmüüjale ja müük toimub, saaksid kõik jälgida, et disainerid saaksid saadaolevad autoritasud. Veelgi enam võivad nutilepingud olla autoritasude ajendiks ja automatiseerida saajale tehtavad maksed ilma vahendajate ja paberitööta.

Plokiahela kasutamise piirangud



Moetööstuses on plokiahela jaoks mõned väga põnevad rakendused. Siiski ei tohiks ennast optimismist lasta ära kanda, sest on olemas ka mõned piirangud.

Konsensuse mehhanism



Paljud võimalused, mis on plokiahelaga seotud, sõltuvad suhteliselt suure hulga andmete salvestamisest plokiahelasse. See kujutab puudutab detsentraliseerimise ja muutumatuse küsimusi. Andmete nõudmiseks võivad ettevõtted kasutada föderaalseid plokiahelaid, mitte avalikke (loe nende erinevusest Plokiahela tehnoloogia artiklist). Kahjuks jätaks see võimaluse plokitootjate või valideerijate omavaheliseks kokkumänguks. See aga võib õõnestada turvalisust ja muutumatust, mida plokiahelatööstus otsib.

Usaldus inimeste vastu



Tuleb jmeeles pidada, et plokiahel on digitaalse teabe salvestamise ja jagamise meetod. Plokiahel ei saa kuidagi tõestada informatsiooni õigsust. Igasugune plokiahela lahendus, olenemata sellest, kas tegemist on tarneahela või varude haldamisega, tugineb muudele tehnoloogiatele nagu RFID või NFC (inglise k. Near-field communication) ning lõpuks ka inimeste heale tahtele laadida üles õige info. Ükski siiani esitatud lahendus ei lahenda halva praktika probleemi üksikisikute seas.

