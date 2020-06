Plokiahela tehnoloogia kontrollib Venemaal järgmise hääletamise tulemusi

Venemaa eesolev e-hääletus võimaldab Moskva kodanikel oma hääl anda veebikeskkonnas ning uus süsteem on üles ehitatud plokiahela tehnoloogiale. Uues keskkonnas saab end juba registreerida ning hääletamine toimub 25.-30. juunil. Plokiahela tehnoloogia tagab hääletamise turvalisuse ja läbinähtavuse. Kuidas see toimib? Plokiahela võrgustikul pole ühte kindlat serverit, info on jaotatud paljude erinevate serverite vahel ja tulemuste muutmiseks tuleks saada nõusolek kõikidelt serveritelt. Plokiahela tehnoloogiat kasutavat hääletust on peaaegu võimatu häkkida. Lisaks sellele tagab uus tehnoloogia iga hääle anonüümsuse.

Moskva valitsus ei täpsustanud, millist plokiahela tehnoloogia vormi nad täpselt kasutada kavatsevad. Samuti ei nimetatud ühtegi firmat, kellega nad süsteemi loomiseks koostööd tegid.

Hääletusega otsustatakse, kas Putini pakutud põhiseaduse muudatused jõustuvad või ei. Kõige olulisem muudatus võimaldaks jõustumise korral Putinile veel kaks 6-aastast ametiaega ning sellisel juhul saaks ta olla president kuni 2036. aastani. Kui rahvas hääletab selle vastu, peab Putin oma ametikoha aastal 2024 loovutama. Putin on olnud Venemaa president või peaminister alates aastast 1999.