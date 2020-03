Plokiahela tehnoloogia säästaks ravimitööstuses 180 miljonit dollarit aastas

Uurimustööle pani aluse Ameerika Ühendriikide Ravimi- ja Toiduamet. Nende pilootprojekti eesmärk on luua elektrooniline süsteem, mis võimaldaks kogu riigis retseptiravimite liikumist jälgida. 2013. aastal loodi määrus, mis kehtestab, et alates 2023. aastast tuleb USA apteekitel enne retseptiravimite edasimüümist kõik tooted valideerida. See on tehniliselt suur probleem, sest nad pole kunagi pidanud midagi sellist tegema.

LedgerDomaini tegevjuht Ben Taylor ütles, et 17% retseptiravimitest jõuavad valedesse kätesse. Samuti jõuab vahel turule võltsitud tooteid. Ta lisas, et uue määrusega kohanemiseks tuleb luua süsteem, mis võimaldab reaalajas kogu ülejäänud riigi andmebaasiga suhelda. Sisuliselt on tarvis, et valideerimine oleks tehtav ühe liigutusega ning ravimi müük saaks kohe kinnitatud.

Plokiahela tenoloogia võimaldab avalikult jälgida iga paki liikumist tehasest lõpptarbijani ning kinnitaks ka toote autentsust. Uue tehnoloogia kasutamine võimaldaks tõepoolest ainult ühe klikiga kogu protsess läbida ning see säästaks juba tööjõukuludelt 180 miljonit dollarit aastas. Lisaks ei pea siis apteegid endale liigseid varusid koguma ning see võimaldab säästa veel kuni 3,5 miljardit dollarit.

Kuidas võiks sellest meile juba täna kasu olla? Los Angelese lennujaamas konfiskeeriti hiljuti suures koguses võltsitud koroonaviiruse testkomplekte. Tõenäoliselt on neid müüdud juba üle kogu maailma. Plokiahela tehnoloogia võimaldaks igal testkomplekti ostval inimesel kontrollida, et ta sai tõepoolest õige ning toimiva toote.