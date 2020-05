Põhja-Korea varastab majanduskahjude korvamiseks krüptoraha

Ajaleht U.K. Mirror väitis 13. mail avaldatud artiklis, et Põhja-Koreaga seotud Lazaruse grupp käivitab varsti uue küberrünnakute kampaania. Seoulis asuva firma ESTsecurity eksperdid kinnitasid samuti, et aina enam küberpettuseid on seotud just selle häkkerite grupiga. Enamik rahast on varastatud Lõuna-Koreast. Väidetavalt on tehtud ka mõned rahvusvahelised rünnakud, enamasti Ameerikas.

Grupp sihib eelkõige krüptoga kauplevaid eraisikuid, saates neile erinevatel viisidel faile, mis võimaldavad varastada nende andmed ja raha. Pahavaraga tegeleva firma Emsisoft esindaja ütles, et gruppi tuntakse ka nime all “Peidetud Kobra”. Väidetavalt on nad tegutsenud aastast 2017. Avaldasime ka aasta tagasi artikli, kus väideti, et Põhja-Korea sõjaväes on eraldi üksus, mis tegeleb krüpto varastamisega. Samal ajal on väga raske seda seost kindlalt tõestada.

Lazaruse grupp sai kõige rohkem tuntust peale Sony Picturesi filmi “Intervjuu” varastamist. Praeguseks süüdistatakse neid umbes 570 miljoni dollari väärtuses krüptorahade varastamises. Lisaks eraisikutele on nad proovinud oma pahavara saata ka erinevatele krüptovahetusplatvormide töötajatele. 5. märtsil määras Ameerika kahele Hiina kodanikule sanktsioonid, kuna nende ekspertide arvates pesid need inimesed Lazaruse grupi raha.