Pornhub aktsepteerib nüüd maksemeetodina krüptovaluutat Tether

23. jaanuari blogipostituses teatas Pornhub, et toetab nüüd krüptovaluutat Tehter ning see võimaldab maksta välgukiirusel ja ilma igasuguste vahendustasudeta. Selle jaoks on vaja krüptorahakotti Tronlink ja nende brauserilaiendust. Tegemist on suuruselt maailma 12. krüptovaluutaga, mis loodi aprillis 2019 ja mille hind on seotud USA dollari hinnaga.

Tether on valuuta, mis on loodud Tron Foundationi poolt. Selle tegevjuht Justin Sun ütles uudise peale, et uus krüptomaksemeetod on suurepärane abivahend “tsentraliseeritud makseplatvormide, nagu Paypal, ohvritele”.

Paypal, üks maailma suurimaid maksevahendajaid katkestas Pornhubile teenuse pakkumise 2019. aasta novembris. Väidetavalt oli Pornhub teinud oma modellidele makseid, mis ei olnud Paypali poolt autoriseeritud.

Pornhub on juba mõnda aega krüptovaluutasid toetanud. 2018. aasta augustist on nad teinud koostööd valuutaga Verge ning eelmise aasta augustis võtsid nad oma partneriks krüptomakseplatvormi Pumapay, et kasutajad saaksid digiraha abil maksta. Kui Paypal teatas novembris, et ei tee enam Pornhubiga koostööd, tõusis Verge’i hind kohe mitmekordseks.