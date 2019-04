Prantsusmaa soovib, et kogu Euroopa Liit võtaks vastu nende krüptovaluuta eeskirjad

Selle aasta aprillikuu alguses jõustus Prantsusmaa parlamendi poolt paika pandud seadus, mis sisaldas nimekirja reeglitest riigi krüptovaluuta käitlemise kohta. Määrused hõlmasid peamiselt litsentsi- ja maksueeskirju.

Uute õigusraamistike alusel võivad viruaalvaluuta vahendajad ja token’ite ehk märkide väljastajad taotleda riigi tururegulaatorilt tegevuslube. Samuti peavad kõik, kes selles valdkonnas osalevad ja tegutsevad, alates token’ite väljastajatest kuni haldajateni ning isegi kauplejad ja investorid, maksma makse krüptovaluutadest saadava kasumi pealt.

Prantsusmaa jaoks on uue regulatiivse mudeli üks peamisi eesmärke krüptotööstuses osalejate tuvastamine. Lisaks kliendituvastuse protokollidele soovivad Prantsuse reguleerijad kontrollida ka token’ite väljastajate ja krüptovahendajate indentiteeti, et võidelda rahapesu ja pettuste vastu.

Euroopa Komisjon on järjekindlalt nõudnud ühtse regulatiivse mudeli loomist kogu plokiahelas. Selline samm kõrvaldab virtuaalsete valuutade seaduste kogumiku, mis võiksid tekitada arbitraaži Euroopa Liidu liikmesriikides.

coindesk

Prantsusmaa rahandusminister Bruno Le Maire tahab, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid kasutaksid nende poolt paika pandud regulatiivset raamistikku. Ta leiab, et Prantsuse mudel on see õige. Samuti rääkis Le Maire Pariisis toimunud plokiahela ürituse osavõtjatele, et ta pakub oma Euroopa partneritele välja ettepaneku luua ühtne regulatiivne raamistik krüptovarade jaoks.

Kuigi on raske öelda, kas Prantsusmaal on parim versioon krüptovaluutade regulatsioonist, on neil kindlasti parim regulatsioon, mis hetkel eksisteerib. Seda sellepärast, et ükski teine riik maailmas ei ole välja andnud Bitcoini ja teiste krüptovaluutade reguleerimise juhiseid, mõned riigid on need isegi keelustanud. Prantsusmaa tahab pakkuda sertifitseerimist kõigile, kes kauplevad, väljastavad või investeerivad krüptovaluutadesse.

Ka Jaapan soovib, et teised riigid järgiksid nende krüptojuhtimist. Riigil on valmis mitmesugused krüptovääringutega seotud seadusandlused ning nad püüavad veenda G20 juhte looma rahvusvahelist krüptoeeskirjade raamistikku selle aasta juunis toimuval tippkohtumisel.

Silvia-Kairet Põld