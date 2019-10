Rahvusvaheline konverents „CryptoFin” toob Tallinnasse alternatiivrahanduse sektori võtmeisikud

14.–15. oktoobril täitub Tallinna Kultuurikatel kvaliteetsete teadmiste ja innovaatiliste äriideedega. Toimub kahepäevane rahvusvaheline konverents „CryptoFin”, mis toob kokku plokiahela tehnoloogiate ja alternatiivrahanduse sektori võtmeisikud, muutudes sel moel parimaks suhtlusplatvormiks nii turuliidritele kui ka uuenduslikele start-up’idele.

„CryptoFinil” kohtuvad rohkem kui 700 külalist, üle 50 näitusel osaleja, 30 esinejat, start-up’i ja investorit.

Konverentsi programmis on ekspertide esinemised, kaasahaaravad paneeldiskussioonid ja start-up pitch’ide võistlus, kus auhinnafondi väärtus on üle 30 000 euro, samuti mitmed networking-üritused, mis aitavad luua tugevaid ärilisi sidemeid.

Konverentsil esinevad sellised maailma tippeksperdid nagu Bobby Lee, Olivier Rikken, Richard Heart, Philipp Sander ja veel 25 esinejat eri riikidest: Hiinast, Kanadast, USA-st, Suurbritanniast, Saksamaalt, Hollandist, Saudi Araabiast, Araabia Ühendemiraatidest, Šveitsist jne.

Konverentsi põhilised teemaplokid

- Plokiahela tehnoloogia kui instrument tänapäeva ärimudelis

- Krüptovaluutade tulevik

- Turundus alternatiivrahanduse valdkonnas

- Uue ajastu pangandus

- Regulatsiooni ja interneti turvalisuse trendid

Konverentsil „CryptoFin” saab teada, kuidas kasutada plokiahela tehnoloogiat oma äri edendamiseks, milline on krüptovaluutade potentsiaal ja mis tegelikult krüptovaluutade hinda mõjutab. Antakse ülevaade sellest, milline on finantssektori tulevik, kuidas muutub traditsiooniline pangandus, milline on kehtiv regulatsioon ja milliseks kujuneb meie finantsteenuste turg tänu plokiahela tehnoloogiatele 5–10 aasta pärast.

Konverentsi osana korraldatakse 13. oktoobril koostöös Krüptoraha Liiduga mõnus vabaajaüritus, kus valdkonna huvilised kohtuvad T1 kinosaalis, et vaadata koos filmi „The Trust Machine”, vestelda ja nautida kvaliteetseid külmi jooke. Esimene konverentsipäev lõpeb all-in afterparty’ga, kus saab mõnusas õhkkonnas näha rikkalikku show-programmi ning laud on kaetud tervislike suupistete ja kihisevate jookidega.

Ootame kõiki huvilisi 14.–15. oktoobril konverentsile „CryptoFin”!

Promokoodiga Estonia15 saab piletihinnast 15% alla.

Rohkem infot leiab aadressilt cryptofinconf.com