Redditi looja Alexis Ohanian: Krüptotalv on näidanud, kes loovad tõelist väärtust

Ohanian usub, et krüptotalv kestab veel. See tähendab, et valuutade hinnad on endiselt hulga madalamad, kui nende tegelik väärtus. Kuid toimunud langus on turult lahkuma sundinud nii investorid kui krüptovaluutade loojad, kelle eesmärk oli kiiret kasumit teenida. Samal ajal on alles jäänud krüptosse uskujad, kellel on kavatsus ehitada uue tehnoloogia jaoks toimiv infrastruktuur.

Tema arvates on alates 2018. aastast toimunud sündmused olnud nii plokiahela tehnoloogia kui krüptorahade jaoks väga positiivsed. Spekulatsioonide aeg on läbi ning nüüd on nii suurfirmad kui institutsioonilised investorid üle maailma uut tehnoloogiat vastu võtmas ja integreerimas.

Juulis 2018 ütles Ohanian, et Bitcoin saab olema aasta lõpuks väärt 20 000 dollarit. Paraku jäi Bitcoini kõrgeimaks hinnaks selles ajavahemikus 7200 dollarit, kuid viimasel ajal on näha selget tõusutrendi.