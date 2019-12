Rekordiliselt 8,9 miljardi väärtuses Bitcoini liigutati ühe tunni jooksul

Schultze-Krafti juhitud ettevõte hakkas kohe uurima, et mis või kes on sellise ebatavalise tegevuse taga. Glassnode'i Twitteri säutsus väidetakse, et selle taga oli krüptovaluuta kauplemisplatvorm Bittrex, mis liigutas mitu korda väga suures koguses Bitcoine.

Säutsu kohaselt tegi Bittrex platvorm ühe tunniga 21 tehingut, millest igaühega liigutati 56 000 Bitcoini (umbes 416 miljoni dollari väärtuses). Huvitav on olukorra juures see, et tehingud toimusid just enne platvormi tänaseks planeeritud hooldustöid. Hetkel on endiselt teadmata, miks sellises mahus tehingud ikkagi toimusid.