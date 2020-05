Robert Kiyosaki: “Bitcoin on 3 aasta pärast väärt 75 000 dollarit”

Kiyosaki on maailmakuulus ärimees ja raamatu “Rikas isa, vaene isa” autor. Ta prognoosib, et Bitcoin on kolme aasta pärast väärt 75 000 dollarit.

Ettevõtja avaldas 16. mail oma Twitteri kontol, et praeguse hetke majandussündmused on temas tekitanud kartust ning ta on seetõttu valinud oma raha ümber paigutada. Kiyosaki arvab, et maailmas on kolm varaklassi, mis omavad tõelist väärtust ka praeguse majandussüsteemi kokkukukkumisel, need on kuld, hõbe ja Bitcoin.

Kuulus autor jagas sotsiaalmeedias ka oma arvamust sellest, kui väärtuslikuks igaüks neist varaklassidest tulevatel aastatel kujuneb. Kulla hind oli tema postituse hetkel 1700 dollarit ning ta pakkus, et aasta pärast on see tõusnud 3000 dollari peale. Hõbe maksab 17 dollarit ja Kiyosaki sõnul tõuseb see 5 aastaga 40 dollarini. Bitcoini hinnaks on praegu 9800 dollarit ning tema arvates võib krüptovaluuta olla 3 aasta pärast väärt 75 000 dollarit.

See tähendab, et tema arvates tõuseb kuld järgmise aasta jooksul 76%, hõbe igal aasta 19% ja Bitcoin 97%. Tema postituste järgi on Bitcoin tema jaoks kõige suurema kasumipotentsiaaliga investeerimisvõimalus.

See pole esimene kord, kui Kiyosaki Bitcoini ja plokiahelat toetavaid postitusi teeb. Ta on hakanud viimastel kuudel nii sotsiaalmeedias kui intervjuudes sel teemal sõna võtma. Aprillis ütles ta intervjuus Anthony Pomplianoga, et tema jaoks on tegelikult Bitcoini toetamiseks üks imelihtne põhjus - krüptorahad võimaldavad mitte osaleda tänapäevases rahandussüsteemis.

Kiyosaki sõnul on kuld ja hõbe “Jumala raha” ning Bitcoin “rahva raha”.