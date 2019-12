Sotsiaalne investeerimine - kas algajad peaksid seda tegema või mitte?

Selline keerukus on pannud paljud kauplejad krüptorahadest eemale hoidma. Üheks uueks võimaluseks on saanud “sotsiaalne kauplemine”. Paljud krüptovahetusplatvormid on hakanud pakkuma võimalust jälgida kogenud kauplejate tegevust ja neid jäljendada. Sellisel juhul kopeerivad nad täpselt teiste kauplejate otsuseid ning saavad osa ka samaväärsetest võitudest ja kaotustest.

Suured hinnakõikumised on algajate jaoks tihti emotsionaalselt väga pingelised ning panevad neid tegema valesid otsuseid. Nüüd on võimalik kopeerida kellegi tegevust, kes oskab juba rahulikuks jääda ja pingeolukorras ratsionaalselt mõelda. Õpihimulisele kauplejale annab see võimaluse jälgida kogenud tegijate tööd ning süveneda nende valikutesse. See võib aidata krüptoturu kõikumist paremini mõista ja tulevikus iseseisvalt paremini toime tulla.

Samas ei pruugi teiste jäljendamine alati hea olla. Paljud uued turule sisenejad on liiga enesekindlad ja unustavad, et mineviku edu ei garanteeri samaväärset sooritust tulevikus. Kuigi neil inimestel, keda kopeeritakse, on enamasti suur kogemustepagas, võivad ka nemad alati eksida ja seeläbi kaotavad raha ka nende jäljendajad.

Teiste kauplejate kopeerimine või muude automaatsete abitööriistade kasutamine ei peaks kunagi asendama enese harimist ja turuga kursis hoidmist. Inimesed, kes selliseid teenuseid kasutavad, peaks alati meeles hoidma, et oma otsustusvõime kellelegi üle andmine kannab endaga kaasas reaalset riski.