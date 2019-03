Starbucks hakkab krüptovaluutas makseid vastu võtma

See programm ei kanna krüptoraha ühelt kasutajalt teisele, vaid vahetab selle koheselt tavavaluutaks, seega jõuab lõppkasutaja kontole siiski USA dollar. Uue firma eesmärk on saada sillaks investorite ja krüptorahade vahel ja läbi selle oluliselt digivaluutade omaksvõttu kiirendada. Lihtsamas keeles on nende soov Bitcoini avalikku tuntust kasvatada ning viia krüptovaluutad samasse klassi traditsiooniliste, usaldusväärsete ja hästi tuntud investeerimisvõimalustega.

Varasemalt on Starbucks öelnud, et ei kavatse kohvi Bitcoini eest kättesaadavaks teha, kuid nüüd on firma omandanud märkimisväärse osa Bakkti osakutest ning sellest tulenevalt hakkab ka kaudselt krüptovaluutades makseid vastu võtma. Niivõrd suure firmamärgi tugi on uuele krüptoplatvormile oluliseks lisaväärtuseks. Esialgu on uuele teenusele ligipääs USA klientidel ning ainsaks vahetusvõimaluseks on Bitcoin ja USD. Aja jooksul kavatsetakse võimalusi laiendada.

Uus maksemeetod tuleb Starbucksis kasutusele siis, kui Bakkt on oma platvormi käivitanud ja tõestanud, et suudab suures koguses krüptovaluutasid edukalt hoida ja varuda.