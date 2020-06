Steve Forbes: ”Bitcoin on tehnoloogia appikarje”

Forbes Inc juhatuse liige Steve Forbes jagas intervjuus oma arvamust krüptovaluutadest ja raha tulevikust. Tema sõnul tekkisid krüptovaluutad, sest keskpankade prinditav raha on liiga ebastabiilne ja tõestanud oma ebapädevust.

Forbes kritiseeris ka digirahade ebastabiilsust. Tema sõnul tundub Bitcoin ühel päeval olevat steik ning järgmisel koeratoit. Lisaks ei ole ta vaimustunud sellest, et Bitcoini varu on piiratud. Paljud eeldavad, et kindlaks määratud ja muutumatu kogus loob aja jooksul valuutale lisaväärtust, kuid Forbesi sõnul see ei ole seotud.

Meediamagnaat usub, et toimiva rahasüsteemi eesmärk on kaubavahetuse lihtsustamine. Rahavormid, mida on liiga väike kogus, hakkavad ühel hetkel hoopis kaubandust pidurdama. Ta tunnistas, et raskes olukorras olevates riikides nagu Venezuela või Süüria on krüptorahad kujunenud väga oluliseks väärtuse hoiustamise meetodiks. Forbesi sõnul ei viita see Bitcoini väärtusele, vaid nende riikide rahandussüsteemi läbikukkumisele.

Forbes usub, et laialdaseks kasutuselevõtuks peavad digirahad muutuma äärmiselt stabiilseks ja kasutajasõbralikuks. Ta usub, et keegi saab aja jooksul sellega kindlasti hakkama ning pakkus, et selleks võiks olla näiteks Facebook oma Libra projektiga või Amazon. Lõpetuseks kinnitas ta, et valitsused ei kiida krüptorahasid heaks ning rahvas peab edukaks üleminekuks lihtsalt keskpankade valuutadest loobuma.