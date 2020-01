Šveitsi kinnisvarafirma tegi plokiahela tehnoloogiat kasutades 134 miljoni dollarise tehingu

Maja uus omanik on Šveitsi kinnisvarafirma BrickMark. Nad kasutasid krüptožetoone, et jaotada hoone omanikuõigused väiksemateks osakuteks ja need seejärel maha müüa. Žetoone müüdi juba ennast tõestanud investeerimisfirmadele, kes soovivad saada osa selles majas olevate ruumide üüritulust ja kinnisvara väärtuse tõusust.

Siin on pilt sellest majast Google Street View's, mis asub aadressil Banhofstrasse 52. Tegemist on väga väärtusliku rajooniga Žürichi kesklinnas. Majas asub nii poode kui kontoriruume.

Hoone eelmiseks omanikuks oli kinnisvarafirma RFR Holding, kellele anti peale müüki 20% loodud žetoonidest. Neile jääb suur osalus projektis ning nad saavad tulevikus jätkuvalt passiivset tulu.

Brickmark ütles, et see ost on vaid esimene osa palju suuremast plaanist. Neil on soov luua plokiahela tehnoloogial töötav äri, mis on väärt oluliselt rohkem kui 134 miljonit dollarit.