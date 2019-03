Tehnilise Analüüsi põhitõed

Krüptoraha kauplejatel on krüptoturu hindamiseks olemas mitmeid meetodeid. Üks selline lähenemisviis on tehniline analüüs (inglise ik. Technical Analysis). Selle meetodi abil saavad kauplejad paremini mõista turu üldist arvamust ja isoleerida olulisi turusuundumusi. Neid andmeid saab kasutada teadlikumate prognooside ja targemate tehingute tegemiseks.

Tehniline analüüs arvestab mündi ajalugu hinnagraafikute ja kauplemisvolüümide järgi, olenemata sellest, mida see münt või projekt endast kujutab. Vastupidiselt tehnilisele analüüsile keskendub fundamentaalne analüüs rohkem sellele kas münt on üle- või alahinnatud.

Tehnilisest analüüsist parema ettekujutuse saamiseks on oluline mõista Dow teooria põhilisi ideid, milleks on:

Turg arvestab kõike hinna järgi. Kõik olemasolevad, eelnevad ja eesseisvad üksikasjad on juba integreeritud praeguste varade hindadesse. Bitcoin ja teised krüptovaluutad sisaldavad mitmeid muutjujaid nagu praegune, mineviku ja tuleviku nõudlus ning kõik krüptoturgu mõjutavad eeskirjad. Olemasolev hind on vastus kõikidele praegustele üksikasjadele, mis sisaldavad iga turul müüdava mündi ootusi ja teavet. Kauplejad hindavad, milline on turu mõtteviis, et teha targad arvutatud prognoosid tulevase hinnakujunduse kohta. Hinnaliikumine ei ole juhuslik. Pigem järgib see sageli trende, mis võivad olla pika- ja lühiajalised. Pärast mündi järgi trendi kujundamist, järgib see tõenäoliselt seda trendi selle vastu. Kauplejad püüavad tehnilist analüüsi kasutades trende eraldada ja sellest kasu saada. “Mis” on tähtsam kui “Miks”. Kauplejad on rohkem keskendunud mündi hinnale kui igale muutujale, mis tekitab selle hinna liikumise. Kuigi mitmed tegurid võisid mündi hinda konkreetses suunas liigutada, hindavad kauplejad ikkagi pakkumist ja nõudlust. Ajalugu kipub korduma. Turupsühholoogiat on võimalik ennustada. Kauplejad kauplevad mõnikord selle järgi kui esinevad sarnased põhjused nagu on olnud minevikus.



Trendijooned (inglise k. Trend Lines)

Trendijooned või mündi tüüpiline suunaliikumine võivad olla krüptokauplejatele kõige kasulikumad. Sellegipoolest nende suundumuste eraldamist on lihtsam öelda kui teha. Krüptovarad võivad olla volatiilsed ja jälgides Bitcoini või krüpto hinnaliikumisgraafikuid näeme tõenäoliselt lineaarse mustriga valikuid kõrgetest ja madalatest väärtustest. Seda silmas pidades mõistavad kauplejad, et nad võivad volatiilsusest mööda vaadata ja leida ülesliikuva trendi nähes seeriat kõrgematest kõrgustest ja vastupidi – nad suudavad tuvastada langustrendi, kui näevad rida madalamatest madalatest.

Lisaks on olemas trende mis liiguvad külgepidi ning nendel juhtudel ei liigu münt märkimisväärselt kummaski suunas. Kauplejad peaksid arvestama, et trende on olemas mitmel kujul, sealhulgas vahepealsed, pikaajalised ja lühiajalised trendid.

Oluline näpunäide: Trendide joonistamisel pead olema täpne! Kuidas seda täiuslikult teha? Kui liigud iga küünla kohal, siis märkad selle madalaimat hinda (inglise k. lower low), mida võid tähistada tähega “L” (või küünla kõrgeimat hinda (inglise k. higher high) tähega “H”). Nüüd aseta trendijoone alguspunkt madalaima madala juurde ning seejärel pikenda joont kuni see puudutab trendijoones järgmist küünalt – kontrollige täpselt selle küünla “L’i” ehk madalaimat punkti. Lõplik samm on joone automaatne laiendamine, kasutades joone seadistusi – liin ulatub soovitud küljele (tõenäoliselt paremale).

Vastupanu- ja tugitasemed (inglise k. Resistance and Support Levels)

Kuna on olemas trendijooned, on olemas ka horisontaalsed jooned, mis väljendavad tuge ja vastupanu. Nende tasemete väärtuste tuvastamisel same teha järeldusi mündi praeguse pakkumise ja nõudluse kohta. Tugitasemel tundub olevat märkimisväärne hulk kauplejaid, kes on valmis münti ostma (suur nõudlus), see tähendab, et need kauplejad usuvad, et valuuta on väärtus on sellel tasemel madal ja seetõttu proovivad osta seda selle hinnaga. Kui münt jõuab selle taseme lähedale, luuakse ostjatest “põrand”.

Tavaliselt suur nõudlus peatab languse ja mõnikord isegi muudab hinnaliikumise impulsi tõusvaks trendiks. Vastupanu tase on täpselt vastupidine – ala, kus paljud müüjad ootavad kannatlikult enda tellimuste täitmst, moodustades suure pakkumistsooni. Iga kord, kui münt läheneb sellisele “ülemmäärale”, puutub see kokku pakkumiskuhjaga ja liigub tagasi. Lihtsalt öeldes pakub tugitase hinnale tuge ning vastupanutase lükkab hinna tagasi alla.

Sageli on olukord, kus võivad kompromissid olla tugi- ja vastupanuvõime vahel: ostmine tugiliinide läheduses ja müümine vastupanu tasandil. Selline võimalus tekib tavaliselt siis, kui tuvastatakse külgliikumine.

Mis juhtub vastupanu- või tugitasemealast välja murdmise korral? (inglise k. Breakout)

On suur tõenäosus, et see on näitaja, mis tugevdab olemasolevat trendi. Trendi edasine tugevdamine saavutatakse, kui vastupanutase muutub tugitasemeks ja seda testitakse ülevalt poolt kohe pärast vastupanust välja murdmist.

Märkus: Petlikud väljamurdmised ilmnevad siis, kui väljamurdmine toimub, aga trend ei muutu. Seega peame kasutama veel mõningaid indikaatoreid, näiteks kauplemisvolüümi, et tuvastada trendi.

Libisevad Keskmised (inglise k. Moving Averages)

Teine tehnilise analüüsi vahend, et lihtsustada trendi tuvastamist, on libisevad keskmised. Libisev keskmine põhineb mündi keskmisel hinnal teatud aja jooksul. Näiteks arvutatakse konkreetse päeva libisev keskmine vastavalt mündi hinnale iga 20 kauplemispäeva kohta enne seda päeva. Kõikide libisevate keskmiste ühendamine moodustab rea. Libisev keskmine on ajaliselt mahajääv indikaator.

Samuti on oluline ära tunda eksponentsiaalne libisev keskmine (EMA), mis annab oma arvutustes rohkem kaalu juurde viimaste päevade hinnaväärtustele kui sellest eelnevatel päevadel. Näiteks saame tuua viimase viie kauplemispäeva 15 päeva EMA, mis on kaks korda suurem kui eelmisel kümnel päeval.

Järgmises graafikus näeme praktilist näidet: Kui 10-päevane libisev keskmine ületab 30-päevase libiseva keskmise, võib see meile öelda, et tulemas on positiivne trend.

Kauplemismaht (inglise k. Trading Volume)

Kauplemismaht ehk volüüm mängib trendide kindlakstegemisel olulist rolli. Oluliste trendidega kaasneb suur kauplemismaht, samas kui nõrkade trendide puhul on see madal. Kui mündi hind langeb, on soovitatav kontrollida volüümi, mis langusega kaasnes. Hea pikaajalise trendiga kaasneb ostu-müügi volüümi suurenemine ja madala käibega langus. Samuti on oluline näha, et volüüm kasvab aja jooksul. Kui volüüm langeb tõusu ajal, siis tõenäoliselt on tõusev trend lõpule jõudmas ning vastupidi langeva trendi puhul.

Mitte ainult tehniline analüüs üksi

Kasutades tehnilist analüüsi, saavad kauplejad kindlaks teha trende ja turu sentimenti ning neil on ka võimalus teha targemaid investeerimisotsuseid. Siiski on mitmeid olulisi punkte, mida tuleks kaaluda:

Tehniline analüüs on praktiline meetod, mis võtab arvesse teatud müntide varaseimaid hindu ja nende kauplemisvolüümi. Tehingusse sisenemisel ei ole soovitatav kasutada ainult tehnilist analüüsi. Eriti krüptovaldkonnas, kus on sageli uudiseid ning millel on tugev mõju turule (näiteks määrused, ETF sertifikaadid jne.) Tehniline analüüs ei arvesta seda ega suuda neid tegureid prognoosida, mistõttu on soovitatav kombineerida tehniline analüüs ja fundamentaalne analüüs, et teha mõistlikke investeerimisotsuseid.

Analüütik, kes teeb otsuse mõnda münti osta tema fundamentaalsetel põhjustel, võib lisada sinna juurde tehnilise analüüsi sisenemispunkti ja tugevdab seega oma tehingutasuvust.

Silvia-Kairet Põld

