Tesla aktsia käitub täpselt nagu Bitcoin oma kõrghetkel

Krüptoinvestor Mike Novogratz kogus kokku info, mis näitab, et Tesla aktsiad on hetkel järgi tegemas täpselt sama, mida tegi Bitcoin 2017. aasta lõpul.

Kui asetada Tesla 2019. aasta graafik kohakuti Bitcoini omaga, siis on nende kahe omavaheline suhe ilmselge. Bitcoinil kulus täpselt sama kaua aega, et tõusta 1000 dollari pealt 20 000 peale kui Teslal aasta lõpus 780 dollarini jõudes.

Tesla kiire tõus on ka teistele investoritele silma jäänud. Bitcoini hind tõusis selle aasta jaanuaris 35%, Tesla oma 40%. Seetõttu on paljud asjatundjad välja öelnud, et Tesla hind võib peagi kukkuda. Praegu seda juurde osta oleks sama tark kui Bitcoini mulli tipphetkel krüptovaluutat soetada.

Novogratz oli kaht graafikut kohakuti asetades hämmingus. Juhul, kui Tesla on hetkel sama tsüklit läbimas, järgneb tõusule üsna pea suur langus. Tänase päevaga on Tesla aktsia ligi 20% langenud. Bitcoin langes 20 000 dollari pealt 3100 dollarini. Pärast seda on krüptovaluuta hind rahulikuma tempoga jälle tõusnud ning inimeste entusiasm taastunud. Osa ekspertidest on kindlad, et aastaks 2022 on Bitcoin väärt vähemalt 100 000 dollarit.