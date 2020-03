Tone Vays: Bitcoini hind ei lange enam kunagi nii madalale

Maailma seitsme suurima riigi rahandusministrid andsid G7 kogunemise järel välja ühise arvamuse, et praeguse majandussüsteemi kaitsmiseks tuleb teha “ükskõik, mis tarvis”. Hetkel on riigid kaotuste korvamiseks piiramatus koguses raha printimas, ning see tekitab ekspertides muret.

Bitcoin on üks esimesi varaklasse, mis on pärast turu kokkukukkumist tõusma hakanud ning paljud arvavad, et praegune kriis on krüptovaluutade võimalus oma vajalikkust tõestada. Bitcoini ei saa juurde printida ja see hoiab tema väärtuse pikema aja vältel stabiilsena.

Youtube’is kuulsust kogunud investor Tone Vays arvab, et praegusel hetkel on 85% tõenäoline, et Bitcoini hind ei kuku enam kunagi nii madalale, kui mõned päevad tagasi. Ta ütles: “Kui Bitcoini hind tõuseb veel kord üle 6800 dollari, siis olen ma 85% kindel, et ta ei lange enam kunagi alla 3800 dollari.”

Vays oli enne kriisi küllalt pessimistlik ning ennustas, et digivaluuta hind langeb enne maikuud alla 2000 dollari, kuid nüüd peab ta rumaluseks, et keegi ootaks enne investeerimist veel ühte langust. Tema sõnul peaksid Bitcoini tõsiselt võtvad investorid nüüdseks juba digivaluutat omama.