Twitteri tegevjuht Jack Dorsey vihjas, et ostab iga nädal 10 000 dollari eest Bitcoini

Saates rääkis Dorsey lähemalt sellest, kuidas ta sattus krüptovaluutadega eksperimenteerima ning Twitteri ja krüptorahade seotusest. Näiteks sai ta oma lehel teadlikuks uuest trendist, kus kasutajad ostavad iganädalaselt 25 dollari eest Bitcoini, et toetada uue tehnoloogia populaarsemaks muutumist . Seejärel lisas ta, et tahtis samuti uuest algatusest osa võtta, kuid ei saanud seda teha, sest on juba täitnud oma CashAppi nädalalimiidi.

Kuigi ta ei täpsustanud summat, on teada, et Square’i poolt loodud Bitcoini kasutava mobiilimaksetega tegeleva rakenduse CashAppi nädalalimiit on 10 000 dollarit. Ta lisas, et liitub uue algatusega ehk järgmisel nädalal, kui limiidid on uuendatud.

Dorsey on tuntud Bitcoini toetaja ning usub, et just see krüptoraha on interneti kõige tähtsam valuuta. Joe Roganiga veebruaris tehtud intervjuus ütles ta, et Bitcoin sündis internetis, arendati internetis välja ja seda testiti internetis. See on internetist välja kasvanud ning selle jaoks täiuslik. Ta usub, et virtuaalvaluutad saavad ülemaailmselt tunnustatud makseviisiks.

Veebruaris avalikustas Dorsey, et ainus krüptoraha, mida ta omab ning pidevalt juurde ostab, on Bitcoin. Ta lisas, et tema jaoks on just sellel krüptorahal potentsiaal saada ülemaailmselt kasutatavaks valuutaks.