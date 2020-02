Tyler Winklevoss ostis Bitcoini eest maailma kalleima kosmosereisi

Winklevoss ostis kosmosereisi 2014. aasta jaanuaris ning maksis Virgin Galacticule tollal pileti eest 312,5 Bitcoini. Tol hetkel oli see väärt 250 000 dollarit. Tänaseks on sama hulga krüptoraha väärtus tõusnud 1174% ning maksaks nüüd üle 3 miljoni dollari.

Ta ise ütles, et see on tema isiklik “Bitcoini pizzamoment”. “Bitcoini pizzamoment” on viide kõige esimesele digivaluutadega tehtud ostule. Programmeerija Laszlo Hanyecz ostis 2010. aasta 22. mail 10 000 BTC eest kaks pizzat. Tänaseks oleks see väärt 97 miljonit dollarit. Pitsatellimuse andis sisse ja tõi talle kohale teismeline Jeremy Sturdivant.

Bitcoini aastane keskmine väärtus on praegu kõigi aegade suurim. Paljud eksperdid usuvad, et mais toimuv plokiahela pooldumine tõstab tema väärtust veelgi, sest siis muutub uute Bitcoinide kaevandamine märkimisväärselt raskemaks. Nõudlus krüptoraha järele on püsivalt kasvanud, kuid Bitcoini on fikseeritud arv.