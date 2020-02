USA keskpank uurib digitaalseid valuutasid

Brainard nentis, et „maksete digiteerimisel on potentsiaali pakkuda odavamaid makseteenuseid ja seetõttu on võimalik ka klientidele rohkem väärtusi luua. Mõned uued tegijad asuvad traditsioonilisest finantssüsteemist väljaspool ja digiteerimisega kaasnevad ka arvestatavad riskid seoses privaatsuse, stabiilsuse, ebaseaduslike tegevuste ning üldise rahapoliitikaga.”

„Kuna USA dollar on maailma reservvaluuta, siis peab USA säilitama juhtiva positsiooni keskpanga digitaalse valuuta väljatöötamisel.” Brainardi kommentaarid näitavad kannapööret föderaalreservi seisukohtades seoses digitaalsete valuutadega. Kaks aastat tagasi ütles Brainard, et ei nähta vajadust keskpanga väljastatud virtuaalvaluuta vastu.

Viimasel ajal on paljud valitsused üle maailma tundnud huvi keskpanga välja antava digitaalse valuuta vastu, olgu see siis dollar, euro, jeen või mõni muu valuuta digitaalsel kujul. Bank of International Settlementsi hiljutisest uurimusest selgub, et 80% maailma keskpankadest teevad tööd selle nimel, et välja selgitada, kas keskpanga virtuaalvaluuta sobituks nende riigi majandusmudelisse. Samuti on näiteks Hiina ja Jaapan otse välja öelnud, et tahavad virtuaalse valuuta tööle panna pigem varem kui hiljem.

