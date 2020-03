Uskumatu langus: Bitcoin kukkus 1 tunniga üle 17%

Bitcoini väärtus oli täna kella 12 ajal ligikaudu 7400 dollarit, kella 13 ajal oli Bitcoini väärtus langenud juba 6100 dollari peale. See tähendab, et ühe tunniga langes Bitcoini hind 1300 dollari võrra ehk ligikaudu 17%. 24 tunni jooksul on Bitcoini väärtus langenud 22%. Nädalaga on Bitcoini väärtus langenud 3000 dollari võrra, sest täpselt nädal tagasi oli Bitcoini väärtuseks 9100 dollarit.

Suures languses on ka kõik teised krüptovaluutad. Näiteks Ethereum on viimase 24 tunni jooksul langenud lausa üle 31%. Mõned tunnid tagasi oli Ethereumi väärtus 170 dollarit ning hetkel maksab üks Ethereum 136 dollarit.

Kogu asja teeb veel segasemaks ja põnevamaks teadmine, et paari kuu pärast toimub Bitcoini poolitamine, mis ekspertide sõnul peaks kaasa tooma suure hinnatõusu. Põnevad ajad seoses krüptovaluutaga on tulekul!