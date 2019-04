Uuring: 3% USA pensionäridest omab Bitcoini, 33% pole sellest kuulnudki

Aprillis tehtud uuringul küsiti tuhandelt USA pensionärilt, mida nad arvavad suurimasse krüptovaluutasse investeerimisest. 56,7% vastanutest olid teadlikud, et Bitcoin eksisteerib, kuid ei ole huvitatud sellesse investeerimisest. 2,7% vastasid, et on juba krüptovaluutat ostnud.

3,5 protsenti vastanutest ütlesid, et sooviksid küll uude tehnoloogiasse investeerida, kuid ei oska seda teha. 4,5% väljendasid küll oma huvi, kuid on otsustanud hetkel passiivselt turu liikumist jälgida ja mitte osaleda.

Suur osa USA pensionäridest ei ole krüptovaluutade olemasolust üldse teadlikud. 32,9% vastanutest ütlesid, et pole Bitcoinist kunagi kuulnud.

Sarnasel hiljutisel uuringul leiti, et Venemaa kodanikest on umbes 2% krüptovaluutadesse investeerinud. Samuti leidsid Global Custodian ja The Trade Crypto ühises uuringus, et 94% sihtkapitalidest on hakanud 2018. aasta jooksul investeerima krüptovaluutade või plokiahela tehnoloogiaga seotud ettevõtmistesse.