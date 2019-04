Uuring: Bitcoin möödub 10 aasta jooksul Visast ja Mastercardist ning saab maailma juhtivaks maksesüsteemiks

Neist neljast on hetkel Bitcoinil kõige vähem kasutajaid, aga Visa ja Mastercard on turul olnud juba üle 50 aasta ning Paypal üle 20 aasta. Maailmas on umbes 25 miljonit Bitcoini rahakotti, kuid Visal ja Mastercardil on välja antud 5,3 miljardit pangakaarti. Bitcoini kasutajate hulga kasv on eksponentsiaalne. Kui see jätkub samas tempos, siis on 10 aasta jooksul uuel tehnoloogial kõige rohkem kasutajaid.

Bitcoin on ka tehniliselt palju arenenud. Ülekandetasud on madalamad ja ülekande kesmised summad on muutunud väiksemaks. Krüptovaluutat kasutatakse rohkem igapäevaste maksete tegemisel. Bitcoinil on üle 10 000 maksetega tegeleva keskuse, samal ajal kui Visal on neid 119, Mastercardil 98 ja PayPalil 51. See võimaldab lõpuks tänasest palju rohkem ja kiiremaid ülekandeid.

Lisaks leiab DataLight oma uuringus, et lähitulevikus muutub Bitcoin ka igapäevakasutaja jaoks atraktiivsemaks. Praegu eeldab ülekannete tegemine natuke tehnilisi teadmisi, kuid krüptovaluutade kasutamine muutub aina lihtsamaks ning tehnoloogia pidev areng võimaldab lõpuks palju paremat teenust pakkuda.

“Bitcoini maksesüsteem on juba oluliselt parem, kui tavapärane rahvusvaheliste maksete süsteem. Tehnilised uuendused võimaldavad kindlasti krüptovaluutal muutuda maailma juhtivaks maksesüsteemiks. 2018. aastal toimunud langus on vaid üks väike kõrvalepõige enne suurt kasvamist ja uusi rekordhindasid,” ütles DataLight.