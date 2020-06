Uus Bitcoini hinnamudel annab põhjust uskuda, et hind hakkab juuli lõpus tõusma

Willy Woo lõi uue mudeli, mis baseerub ajaloolisel hinnaliikumisel. Selle mudeli alusel on põhjust arvata, et uus suurem hinnatõus algab kuu aja pärast.

Woo sõnul oli Bitcoini hind juba enne koroonaviiruse epideemiat valmis suureks tõusuks, kuid riikides kehtestatud eriolukorrad tõmbasid nii aktsia- kui krüptoturul hinnad alla. Bitcoini hind langes üllatavalt kiiresti - 10 000 dollari pealt 3600 peale. Analüütiku uus mudel näitab, et turg on nüüdseks taastunud ning juba mõnda aega uueks positiivseks trendiks valmistunud.

Willy Woo on edukalt ennustanud viimase 4 suurema hinnatõusu toimumist. Bitcoini hind on juba üle kuu aja paigal olnud. Willy Woo usub, et mida kauem krüptovaluuta hind enne tõusu paigal püsib, seda suurem sellele järgnev tõus. Bitcoini hind on suuremas pildis vähehaaval, kuid järjepidevalt tõusnud ning kogu krüptoturg on hetkel ajaloo kõige tervemas seisus. On raske ennustada, millal täpselt see juhtub, kuid eeldused suureks hinnatõusuks on aina tugevamad.