Uus krüptorahal baseeruv e-pood lubab kojutoimetamist kahe tunni jooksul

Buying.com võimaldab tellida läbi oma kodulehe ning lähiajal võimaldatakse tellimine ka iOS ja Androidi app’idest. Aja jooksul loodab antud platvorm saada vääriliseks vastaseks praegu tegutsevatele hiigelfirmadele, mis pakuvad tellimuse täitmist sama päeva jooksul.

Buying.com võimaldab oma platvormi kasutavated äridel igas staadiumis sooritada ühisoste. See tähendab, et iga tootmis- ja müügilüli on võimeline täitma minimaalseid ostukoguseid ning võimaldab samal ajal saada suuremaid hinnasoodustusi. See tähendab madalamaid hindasid ka lõpptarbija jaoks.

Uus startup paneb palju rõhku sellele, et eelistada kohalikku tootmist. Neil ei saa olema kulukaid keskladusid vaid selle asemel pakuvad nad kõikidele vabade ruumide (poodide, garaažide) omanikele võimalust saada enda alal vahendajaks. See loob üksteisest sõltuvate väikefirmade võrgustiku mis võimaldab tooteid palju kiiremini klientidele kohale toimetada.

Samuti kavatseb platvorm uuendada senist plokiahela tehnoloogiat ning pakkuda igapäevaselt oma kasutajatele nende huvidele vastavaid soodustusi ja eripakkumisi. Näiteks on võimalik saada soodsamaid hindu vastavalt sellele, kui palju on kasutaja sotsiaalmeedias nende tooteid jaganud. Aja jooksul on neil soov jõuda samale tasemele Amazoni, Walmarti ja teiste maailma suurimate kaubanduskettidega.