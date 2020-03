Viimase 10 aasta suurim aktsiaturu langus testib ka Bitcoini hinda

Samal ajal otsustasid Venemaa ja Saudi Araabia hakata võistlema nafta hindadega ning nafta hind langes 4 päevaga ligi 30%. Dow Jonesi tööstuskeskmine langes päevaga 6,9% ning Ühendkuningriikide FTSE 7,7%. Sama toimus ka teistel maailma turgudel. USA 10 aastaste riigivõlakirjade tootlus langes esimest korda ajaloos 0,5 protsendile. See näitab, et investorid otsivad meeleheitlikult turvalisi kohti oma raha hoiustamiseks.

Kulla hind on vastavalt ootustele tõusma hakanud ning ühe untsi hind ületas veebruari lõpus 1500 euro piiri, mis on uus ajalooline rekord. Mätsis on kulla hind kasvanud 5,6%. Paljud krüptoinvestorid, sealhulgas Coinbase’i tegevjuht ja kaaslooja Brian Armstrong eeldasid, et Bitcoini hind hakkab keerulisemal ajal koos kullaga tõusma, kuid selle asemel on krüptoraha hind viimase 5 päeva jooksul 12% langenud. Armstrong ütleski oma Twitteri postituses, et eeldas täpselt vastupidist.

Firma BlockTower looja Ari David Paul lisas, et hoolimata üle 20% langusest vähem kui 30 päeva jooksul, on Bitcoini hind siiski aasta jooksul ligi 10% kasvanud.

Koroonaviirus ja muud ülemaailmsed probleemid on hakanud turgu reaalselt mõjutama ning praegu on investorite seas varasemast rohkem hirmu. Väga turvalised ja stabiilsed varaklassid (nt kuld) on hakanud hinnas tõusma ning aktsiad ja krüptovaluutad on langenud. Mõned eksperdid arvavad, et kõik mainitud näitajad viitavad uuele finantskriisile, kuid seda on praegu veel vara kindlalt väita.