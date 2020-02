Warren Buffet: "Krüptovaluutadel puudub reaalne väärtus"

Buffet lisas, et tal on raske mõista digirahade väärtust. Nad ei tooda mingit väärtust juurde, nad ei vii midagi kohale, nad ei paku mingit teenust. Parimal juhul saab digiraha omanik loota, et kunagi tuleb keegi eraisik ja ostab talt sama “raha” suurema väärtuse eest ära. Ta ei näe, et maailm oleks uut valuutat kasutama hakanud ja seega ei usu ta ka sellesse investeerimise potentsiaali.

2018. aasta lõpus ütles Warren Buffet paar päeva enne digirahade turu kokkukukkumist, et krüptovaluutad leiavad peagi halva lõpu. Ühtlasi on ta korduvalt kinnitanud, et ei oma ega kavatse neid kunagi omada.

Antud intervjuul oli rahva seas ka krüptovõrgustiku Tron looja Justin Sun, kes on varemgi kahe miljardäri kohtumisl soovitanud Buffetil uude tehnoloogiasse investeerida. Ta kinnitas, et Buffet omab digivaluutasid, kuna on ise neid talle kinkinud. Kuna plokiahelas on kõik raha liikumised avalikult jälgitavad siis saab olla kindel, et ta pole neid digivaluutasid kellelegi edasi kandnud.

Paljud investorid, kes on oma varanduse traditsioonilistel meetoditel teeninud, on inimesi Bitcoini eest hoiatanud. Samal ajal on Bitcoin statistiliselt viimaste aastate kõige suurema tootlikkusega varaklass. Olles praeguse seisuga ühe aasta jooksul väärtuselt kasvanud ligi 40%.