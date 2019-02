Buffett on varasemaltki Bitcoini kritiseerinud ning öelnud, et investeeringuna on krüptorahade ostmine nagu hasartmängude mängimine. Keegi ei tea, millega tegelikult tegemist on. Tema jaoks ei ole Bitcoinil mitte mingit erilist väärtust ega unikaalseid omadusi. Plokiahela tehnoloogia ei ole krüptovaluutaga seotud. Uuel tehnoloogial on palju potentsiaalseid kasutusvõimalusi, kuid sellega seotud raha ei tooda midagi kasulikku.

Lisakommentaariks ütles ta veel, et oma rahakoti kontojääki võib terve päev jälgida, kuid sellest ei tule seetõttu välja väikeseid Bitcoine. Tegemist on põhimõtteliselt luulumõttega. Eelmise aasta mais oma firma iga-aastasel kokkusaamisel ütles ta, et krüptorahad leiavad väga halva lõpu ning tema jaoks on nende mõju inimestele kui rotimürk ruudus (BTC = rotimürk²). Sellegipoolest lisas ta nüüd antud intervjuus, et hoolimata reaalse väärtuse puudumisest võib Bitcoini hind veel korduvalt väga kõrgele tõusta.

Berkshire Hathaway asepresident Charlie Munger, kes on Buffetti eluaegne koostööpartner, lisas omapoolse arvamuse: “Krüptorahadega kauplemine on võrreldav sellega, kui keegi kaupleb junnidega ja kõik teised tunnevad, et neid ei saa nõnda geniaalsest pakkumisest välja jätta.”

Aasta tagasi ütles Chamath Palihapitiya, mees, kes on end kuulutanud Buffetti ja Mungeri järglaseks, et mõlemad skeptikud eksivad Bitcoini suhtes. Ta lisas, et tehnoloogia ei ole kunagi kuulunud alade hulka, mida kumbki neist tunneks.