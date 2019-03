Winklevossi kaksikud: Krüpto loob ühiskonnas palju suurema muutuse kui Facebook

Kaksikud said tuntuks, kui nad kaebasid Facebooki looja Mark Zuckerbergi kohtusse väitega, et sotsiaalmeediaplatvormi idee on neilt varastatud. Kokkuleppemenetluses said nad kompensatsiooniks 20 miljonit dollarit ja 1,2 miljonit Facebooki aktsiat (mis on tänaseks väärt ligi 200 miljonit dollarit).

Nüüd, aastaid pärast Winklevosside krüptoturule sisenemist on ka Zuckerberg uut tehnoloogiat oma firmasse integreerimas. Projekti täpset sisu hoitakse hetkel saladusena, kuid on teada, et digivaluutade tehnoloogia kavatsetakse maksete tegemiseks kasutusele võtta Facebook Messengeris, WhatsAppis ja Instagramis.

Kaksikud ütlesid, et mineviku erimeelsused on lahendatud ning nende arvates on Facebooki otsus krüptotehnoloogia kasutusele võtta kogu turu jaoks väga positiivne sündmus. Plokiahela tehnoloogia ja krüptovaluutad on loomas ühiskonnas hiigelsuurt muutust. Krüptovaluutad võimaldavad väärtust uuel viisil edasi kanda ning see on igapäevaelus tunduvalt olulisem kui fotode jagamine.

Tyler ja Cameron Winklevoss on aastaid krüptosse investeerinud. Nad on loonud oma vahetusplatvormi ja kauplemisprogrammi, oma krüptoraha ning toetanud olulisi uue tehnoloogiaga seotud projekte. Samal ajal on nad ka praegu kohtus Bitcoini ettevõtja Charlie Shremi vastu. Väidetavalt jäi Shrem neile aastaid tagasi hulga raha võlgu.