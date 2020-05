Zuckerberg: Libra krüptoraha võimaldab Facebookil reklaamide hindu tõsta

Zuckerbergi sõnul lihtsustab Libra Facebooki äride müügiprotsessi. Kui keegi tellib Facebookilt reklaami, on inimestel ostu sooritamine oluliselt lihtsam, sest raha on juba nende kontol. Neil pole maksmiseks tarvis teha ühtegi lisasammu. Kuna inimesed ostavad rohkem, siis on äridel põhjust tõsta oma reklaamieelarvet. Kuna reklaamid muutuvad tõhusamaks, siis tõuseb ka reklaami tellijate hulk ning see kergitab omakorda reklaamide hindu.

Facebooki tegevjuht ütles, et maksed on üks oluline osa äride infrastruktuurist, mis on väga pikalt paigal seisnud, ning nüüd võimaldab uus tehnoloogia seda edasi arendada. Facebook teenis eelmisel aastal reklaamide müügiga 69,6 miljardit dollarit, mis moodustas 98% firma sissetulekust.

Facebook tegi sel nädalal oma digirahakottide süsteemile Calibra uue brändingu. Süsteemi uueks nimeks sai Novi, et vältida krüptoraha ja rahakottide sassiajamist. Lisaks sellele ühendati Novi süsteem WhatsAppiga, mis on samuti Facebookile kuuluv 2 miljardi kasutajaga sõnumirakendus.

Facebook tahtis oma krüptoraha selle aasta alguses välja anda, kuid ülemaailmse ametivõimude vastupanu tõttu on projekt edasi lükkunud. Sotsiaalmeediaplatvorm on sellest hoolimata isegi suurendanud uude projekti investeerimist ning nad loodavad, et varsti vastab nende krüptoraha kõikidele ametlikele nõudmistele.