Avatud on kandideerimine loomeettevõtluse globaalsele võistlusele

Creative Business Cup avab uksi oma idee teostamiseks ja rahvusvahelisele turule jõudmiseks. Foto:Loov

Alanud on kandideerimine loomeettevõtluse globaalse võistluse Creative Business Cup Eesti eelvooru, kus valitakse välja Eesti esindaja juuli alguses toimuvale finaalvõistlusele Taanis. Konkursil on osalema oodatud kõik ettevõtted, kelle ambitsioon on jõuda rahvusvahelisele turule oma innovaatilise toote või teenusega, mille kujunemisel on olnud kaastegev loovisik.