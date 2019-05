Eestit esindab loomeettevõtete maailmameistrivõistlusel Votemo

Creative Business Cup on globaalne loomesisendiga innovatiivsete ideede võistlus, millest võtab osa rohkem kui 60 riiki ning mida jälgib sadu investoreid. Eestit on varem esindanud veebipõhine lasteraamatute kirjastamise platvorm JomyBooks, väikelaste pesutool Pesa, mobiiliaplikatsioon, mis aitab depressioonile kalduvatel inimestel ennetada probleemide süvenemist ja oma seisundit jälgida - Aiden App, kliendi hoidmise teenust arendav ettevõte Sorry as a Service, mobiiltelefonidele mõeldud äpp 3D mudelite loomiseks 3D Creationist, disainerrõivaste ettetellimiskeskkond Pre-o-Porter ja zelatiinist kunstnahka arendav start-up Gelatex.

Loov Eesti on Creative Business Cup esindaja Eestis aastast 2012.