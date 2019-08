Loovus päästab maailma – kas oleme valmis?

Loov Eesti aitab ettevõtjaid uuteks rollideks ette valmistada Foto: Loov Eesti

Käimasolev neljas tööstusrevolutsioon muudab meie majandust rohkem kui me arvata oskame. Maailma Majandusfoorumil toodi välja, et juba viie aasta pärast on enam kui kolmandik tänastest tööeluks vajalikest oskustest kasutud ning praegu õppivad noored ei saagi teada, milline töö neid tulevikus ees ootab – neid ameteid täna veel pole. Kiired tehnoloogilised uuendused toovad lähemale aja, mil enamik meist peab hakkama oma töökohta jagama tehisintellekti ja robotitega ning õppima toimetama liitreaalsuses.