Ehitusbuumi ajal on kindlustus ehitusettevõtte jaoks sama oluline kui korralik projekt

Ehitusobjektiga on seotud erinevad osapooled nagu tellija, arendaja, peatöövõtja, alltöövõtjad, ehitusjärelevalve, projekteerija. Üldjuhul peaks ehitustöödega seotud kindlustuslepingu sõlmimisel olema initsiatiiv peatöövõtja käes, kuid tuleb arvestada, et kindlustushuvi on ka teistel osapooltel. Praktikas on paratamatu olukord, kus peatöövõtja kindlustusvõtjana lähtub eelkõige enda vaatenurgast ja vajadustest täita enda kohustused tellija ees.

Ehitusettevõtete riskide maandamiseks on spetsiaalselt välja töötatud ehituse koguriskikindlustuse ja vastutuskindlustuse teenused.

Ehituse koguriskikindlustus, tuntud ka CAR-kindlustuse nime all, annab kindlustuskaitse ehituslepinguga planeeritud ehitustöödele. Sealhulgas on kindlustatud vajaminev tööjõukulu ja ehitusmaterjal. Hüvitamisele kuulub kahju kindlustatud eseme kahjustumisest või hävinemisest äkilise ja ettenägematu sündmuse tõttu.



Lisaks on ehitajal võimalik soetada kindlustuskaitse ehitustööde läbiviimisel kasutatavale varale, tellijale kuuluvale olemasolevale ehitisele ja mitmesugustele lisakuludele. Nii on kaitstud tööriistad, ehitusmasinad, ehituse sisseseade, kontoritehnika, aga ka koristus- ja ekspertiisikulu ning lisakulud ületunnitöödele ja õhuveostele.